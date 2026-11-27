Aeluma Aktie
WKN DE: A3DAMT / ISIN: US00776X1090
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27.11.2026 18:24:08
Aeluma: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its first quarter of fiscal year 2027 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Aeluma (NASDAQ:ALMU) reported revenue of $568,000 as it focused on commercializing optical interconnects for data centers. The early-stage chip company relies on government research contracts while potential customers evaluate its technology. Investors must weigh whether its lower-cost manufacturing model will land high-volume orders while it funds development from its cash reserves. Three takeaways from the call stand out.
Artificial intelligence data centers face severe indium phosphide supply shortages, a specialized semiconductor material used in optical lasers. Aeluma aims to avoid this bottleneck by building components on silicon and gallium arsenide using metal-organic chemical vapor deposition, a standard chemical process for depositing crystal layers on semiconductor wafers. This allows direct integration with complementary metal-oxide-semiconductor silicon chips without constructing new factories.
The company currently generates revenue from government research and development contracts while negotiating non-recurring engineering agreements, which are customer payments for custom development work. Customer qualification cycles require 9 to 18 months, placing potential high-volume product orders into the 2028 to 2032 industry expansion window.
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