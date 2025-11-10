Aerostar: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aerostar hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,16 RON gegenüber 0,070 RON je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 124,4 Millionen RON, gegenüber 126,7 Millionen RON im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,78 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at