AeroVironment, Inc. Q1 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for AeroVironment, Inc. (AVAV):

Earnings: -$5.07 million in Q1 vs. -$67.37 million in the same period last year. EPS: -$0.10 in Q1 vs. -$1.44 in the same period last year. Excluding items, AeroVironment, Inc. reported adjusted earnings of $0.59 per share for the period.

Revenue: $480.49 million in Q1 vs. $454.68 million in the same period last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.02 To $ 3.34 Full year revenue guidance: $ 2.125 B To $ 2.225 B