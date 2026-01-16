QuantumScape Corporation Aktie
After a 100% Gain Last Year, Can QuantumScape Soar Again in 2026?
Investors have been speculating about QuantumScape (NASDAQ: QS) stock for nearly five years now. Shares are down 80% over those five years after excitement surrounding its solid-state battery technology drove the stock to unsustainable levels following the company's initial public offering (IPO) in late 2020. Now that the company has taken concrete steps toward successfully commercializing its technology, investors are jumping back in. That led to a 100.8% gain in 2025, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Now investors want to know if that could be just the beginning. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
