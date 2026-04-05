Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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05.04.2026 11:45:00
After a Monster Run, Is Micron Still Worth Owning?
Micron Technology (NASDAQ: MU) has delivered one of the most explosive rallies in the semiconductor sector in recent months. Over the last year, Micron stock has soared 324% -- handily trouncing larger artificial intelligence (AI) chip peers like Nvidia, Advanced Micro Devices, Taiwan Semiconductor Manufacturing, and Broadcom.The catalyst? Memory and storage are the new bottlenecks amid surging AI capacity demand. Yet after such a parabolic rise, smart investors are wondering whether Micron's growth wave still has room to run or if the stock has peaked and is already priced to perfection.Image source: Micron Technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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