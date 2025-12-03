AGRANA-Aktie fester: Konzern einigt sich mit Rübenbauernbund

Der AGRANA hat sich mit dem österreichischen Rübenbauernbund auf neue Konditionen für die Landwirte bis 2029 verständigt. Details wurden nicht kommuniziert, mit der Vereinbarung sichere man die Zuckerproduktion trotz aktuell geringer Preise aber längerfristig, so das Unternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung. Der Lebensmittelkonzern hatte im März die Zuckerproduktion an den Standorten Leopoldsdorf im Marchfeld sowie Hrušovany in Tschechien eingestellt.

Außerdem kündigte die Agrana zuletzt an, bis 2027/28 in ihrem Zucker- und Stärke-Geschäftsbereich etwa 400 bis 500 Stellen abbauen zu wollen. Der Standort in Tulln als nunmehr einzige Zuckerfabrik Österreichs steht trotz schwieriger Marktbedingungen allerdings nicht zur Disposition, betonte der Konzern stets. Dort läuft bereits die aktuelle Zuckerrübenkampagne, die voraussichtlich bis Jänner andauern wird. In der Zuckerfabrik werden täglich bis zu 14.000 Tonnen Zuckerrüben verarbeitet. Im Wiener Handel gewann die AGRANA-Aktie letztlich 0,43 Prozent auf 11,65 Euro.

tpo/tsk

ISIN AT000AGRANA3 WEB http://www.agrana.com