Instacart Aktie
WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030
10.12.2025 22:56:00
"AI-Powered Price Optimization": US-Zustelldienst Instacart manipuliert Preise
Sogar bei Selbstabholung setzt Instacart für bestellte Lebensmittel höhere Preise an, individuell unterschiedlich. Selbes Produkt, selbe Zeit, selbe Filiale.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
