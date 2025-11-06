Air France-KLM Aktie

Air France-KLM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855111 / ISIN: FR0000031122

Umsatz gestiegen 06.11.2025 10:26:00

Air France-KLM-Aktie knickt ein: Gewinnrückgang im 3. Quartal

Air France-KLM-Aktie knickt ein: Gewinnrückgang im 3. Quartal

Streiks und eine höhere Ticketsteuer haben bei der Fluggesellschaft Air France-KLM im Sommer einen Gewinnanstieg verhindert.

Zwar wuchs der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zu 2024 um knapp 3 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro, unter dem Strich blieben mit 730 Millionen Euro aber sechs Prozent weniger Gewinn übrig als ein Jahr zuvor. Auch das Ergebnis aus dem Tagesgeschäft kletterte lediglich um zwei Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, wie das französisch-niederländische Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte.

Im laufenden Geschäft verdiente AIR France-KLM damit weniger als von Analysten im Schnitt erwartet. Premium-Tickets für Business und First Class hätten sich sowohl bei der französischen Air France als auch bei der niederländischen KLM weiterhin gut verkauft, erklärte Konzernchef Ben Smith. Für das laufende Jahr plant der Manager insgesamt weiterhin eine Steigerung des Sitzplatzangebots um 4 bis 5 Prozent im Vergleich zu 2024.

Im Sommer bremsten ein Streik der französischen Fluglotsen und zwei Ausstände des Bodenpersonals in den Niederlanden das Geschäft von Air France-KLM. Der Konzern bezifferte seine hieraus entstandene Belastung auf etwa 50 Millionen Euro. Zudem habe ein ungewöhnlich heißer Sommer in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden die Nachfrage nach Trips nach Südeuropa gedämpft.

Den Angaben zufolge machten gestiegene Entgelte am Flughafen Amsterdam und eine höhere Ticketsteuer in den Niederlanden dem hauseigenen Billigflieger Transavia zu schaffen. Viele von dessen Kunden seien deshalb auf Flughäfen in Deutschland ausgewichen.

Air France-KLM sacken nach Zahlen ab

Aktien von AIR France-KLM sind am Donnerstag eingebrochen. Zuletzt verlor der Wert in Amsterdam 13,36 Prozent auf 10,18 Euro. Die Aktie setzte damit nach einem Stabilisierungsversuch in den vergangenen Wochen ihre Abwärtsbewegung seit Ende August fort. Vom Jahreshoch hat die Aktie über 30 Prozent verloren. Auch Lufthansa lagen mit über einem Prozent im Minus.

Die Analysten von Bernstein verwiesen bei Air France-KLM auf den operativen Gewinn (Ebit), der durch höher als erwartete Abschreibungen belastet worden sei. Zudem habe der Umsatz im dritten Quartal die Schätzungen leicht verfehlt. Die Experten von JPMorgan betonten, dass die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn zu hoch gewesen seien. Als positiv werteten sie die Kostenentwicklung der Fluggesellschaft.

PARIS (dpa-AFX)

