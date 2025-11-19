International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|Interesse angemeldet
|
19.11.2025 10:22:38
Air France-KLM-Aktie unverändert: Portugal startet TAP-Verkauf: Air France-KLM zeigt als erster klare Absichten
Die portugiesische Regierung hat eine Beteiligung von 44,9 Prozent öffentlich zum Verkauf gestellt. Interessenten können sich bis 22. November anmelden. Weitere 5 Prozent der Anteile sind für Beschäftigte von TAP reserviert, sodass der Staat gut 50 Prozent der Anteile behalten würde.
Bei den Interessenten muss es sich laut Ausschreibung um Fluggesellschaften oder Luftverkehrskonzerne handeln, die in den vergangenen drei Jahren mindestens einen Umsatz von jeweils fünf Milliarden Euro erzielt haben. Wer den Zuschlag erhält, soll nicht nur vom Preis abhängen, sondern auch von den Plänen, die der Käufer für TAP mitbringt. Geeignete Interessenten sollen erste Gebote voraussichtlich bis etwa Anfang April vorlegen. Eine Entscheidung könnte im Sommer fallen.
AIR France-KLM würde laut Smith bei einem Einstieg die Marke TAP und das Drehkreuz Lissabon erhalten sowie in das Streckennetz der portugiesischen Airline investieren.
"TAP ist der nächste große Deal in der europäischen Luftfahrt", schrieb Branchenexperte Alex Irving am Dienstag. Er schreibt IAG die größten Chancen auf den Zuschlag zu. Der Konzern, zu dem auch die spanischen Fluglinien Iberia und Vueling gehören, sei auf den Strecken zwischen Europa und Brasilien weniger stark vertreten als Lufthansa und Air France-KLM.
Schon im Jahr 2015 hatte die Regierung TAP mehrheitlich verkauft, übernahm die Airline später aber wieder komplett. Die Airline ist auf den Routen nach Brasilien stark im Geschäft. Insgesamt beförderte TAP im vergangenen Jahr rund 16 Millionen Passagiere. Nach fünf Verlustjahren in Folge schreibt das Unternehmen seit 2022 schwarze Zahlen.
Die Aktie von Air France-KLM zeigt sich an der Börse in Paris zeitweise 0,04 Prozent fester bei 9,26 Euro.
PARIS/LISSABON (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Nachrichten
|
17.11.25
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|M&S puts BA boss on its board after chair’s swipe at airline (Financial Times)
|
12.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Mittwochmittag leichter (finanzen.at)
|
10.11.25
|IAG-Aktie legt zu: International Airlines Group bleibt Branchenfavorit von JPMorgan (dpa-AFX)
|
10.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Analysen
|18.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.07.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.05.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|9,24
|0,17%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,20
|0,41%
|Lufthansa AG
|7,68
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX wenig bewegt -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen etwas leichter
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte kaum verändert. Der deutsche Leitindex gitb etwas nach. Asiens Börsen präsentieren sich am Mittwoch im Minus.