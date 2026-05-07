Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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08.05.2026 01:29:19
Airbnb boosts annual sales outlook while spending picks up
The company’s optimistic outlook suggests that global travel demand will remain healthyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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