Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

Verteidigungsministerium 23.12.2025 12:30:41

Airbus-Aktie höher: Airbus liefert Transportmaschinen an Spanien

Airbus hat einen Auftrag von den spanischen Streitkräften erhalten.

Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat das Verteidigungsministerium Spaniens 18 Airbus C295-Transportmaschinen bestellt. Sie sollen die Flotten von CN235- und C212-Flugzeugen ersetzen. Ein finanzielles Volumen nannte Airbus nicht.

Via XETERA notiert das Airbus-Papier zeitweise 0,5 Prozent höher bei 196,56 US-Dollar.

DJG/mgo/kla

DOW JONES

