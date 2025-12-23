Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Verteidigungsministerium
|
23.12.2025 12:30:41
Airbus-Aktie höher: Airbus liefert Transportmaschinen an Spanien
Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat das Verteidigungsministerium Spaniens 18 Airbus C295-Transportmaschinen bestellt. Sie sollen die Flotten von CN235- und C212-Flugzeugen ersetzen. Ein finanzielles Volumen nannte Airbus nicht.
Via XETERA notiert das Airbus-Papier zeitweise 0,5 Prozent höher bei 196,56 US-Dollar.
DJG/mgo/kla
DOW JONES
Bildquelle: Airbus Group
|

