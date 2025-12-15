Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Großauftrag
|
15.12.2025 11:35:38
Airbus-Aktie gesucht: Aufttrag aus Deutschland für weitere Kampfhubschrauber
Der Staat habe eine Option aus seinem Vertrag vom Dezember 2023 gezogen und seine damalige Bestellung um 20 Stück auf 82 leichte Kampfhubschrauber vom Typ H145M aufgestockt, teilte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Montag in Donauwörth mit. Die erste Maschine aus dem Großauftrag hat die Bundeswehr im November 2024 erhalten. Seither wurden weitere ausgeliefert.
Die Airbus-Aktie gewinnt zeitweise im XETRA-Handel 0,85 Prozent auf 195,58 Euro.
/stw/stk
DONAUWÖRTH (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
12:27
|Freundlicher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: CAC 40 mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25
|ROUNDUP/Kreise: Meyer Werft vor Großauftrag von MSC und Führungswechsel (dpa-AFX)
|
12.12.25
|Handel in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|10.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,16
|1,14%