Großauftrag 15.12.2025 11:35:38

Airbus-Aktie gesucht: Aufttrag aus Deutschland für weitere Kampfhubschrauber

Airbus-Aktie gesucht: Aufttrag aus Deutschland für weitere Kampfhubschrauber

Deutschland bestellt bei Airbus noch mehr Kampfhubschrauber.

Der Staat habe eine Option aus seinem Vertrag vom Dezember 2023 gezogen und seine damalige Bestellung um 20 Stück auf 82 leichte Kampfhubschrauber vom Typ H145M aufgestockt, teilte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Montag in Donauwörth mit. Die erste Maschine aus dem Großauftrag hat die Bundeswehr im November 2024 erhalten. Seither wurden weitere ausgeliefert.

Die Airbus-Aktie gewinnt zeitweise im XETRA-Handel 0,85 Prozent auf 195,58 Euro.

/stw/stk

DONAUWÖRTH (dpa-AFX)

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

10.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
08.12.25 Airbus Kaufen DZ BANK
05.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 196,16 1,14% Airbus SE

