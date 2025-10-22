adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
22.10.2025 08:12:38
AKTIE IM FOKUS: Adidas dürften guten Lauf zunächst fortsetzen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem höchsten Kursniveau seit Ende Juli dürften die Aktien von adidas am Mittwoch nach der Anhebung der Gewinnprognose noch etwas zulegen. Vorbörslich auf Tradegate stieg der Kurs um 1,4 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss.
Die starke Kursentwicklung seit Anfang September deute indes darauf hin, dass die Anleger bereits einen starken Zwischenbericht vorweggenommen hätten, hieß es von der UBS nach den Eckdaten des Sportartikelherstellers für das dritte Quartal vom Vorabend. Ein Händler hält Gewinnmitnahmen im Verlauf für möglich./ajx/jha/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten
|
08:12
|AKTIE IM FOKUS: Adidas dürften guten Lauf zunächst fortsetzen (dpa-AFX)
|
07:20
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Adidas auf 234 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
21.10.25
|NACHBÖRSE/XDAX unverändert auf 24.324 Pkt - Adidas nach Zahlen gesucht (Dow Jones)
|
21.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 220 Euro (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Adidas hebt Gewinnprognose an - Aktienkurs legt zu (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Adidas erhöht Gewinnausblick 2025 nach "starkem" dritten Quartal (Dow Jones)
|
21.10.25
|EQS-Adhoc: adidas erzielt starke Ergebnisse im dritten Quartal und erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr (EQS Group)