AKTIE IM FOKUS: Ausschläge bei Salzgitter - Nur kurz im Plus nach Bericht zu KHS

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Salzgitter haben am Donnerstag eine Berg- und Talfahrt hinter sich gebracht. Zunächst verloren die Aktien in einem schwachen Marktumfeld bis zu 5,3 Prozent. Am Nachmittag sprangen die Papiere in der Spitze um mehr als vier Prozent nach oben. Marktteilnehmer verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über einen möglichen Verkauf der Anlagensparte KHS. Aus dem Handel ging der Titel knapp 1 Prozent tiefer bei fast 23 Euro. Vor dem Bekanntwerden der Agenturmeldung hatte das Papier noch nahezu 1 Euro weniger gekostet.

Der Agentur zufolge könnte KHS bei einem Verkauf mit bis zu einer Milliarde Euro bewertet werden. Der Prozess stecke aber noch in einer frühen Phase der Überlegungen, in denen noch keine Prüfungs- oder Verkaufsverfahren eingeleitet worden seien. Salzgitter wollte die Informationen Bloomberg gegenüber nicht kommentieren./tih/he