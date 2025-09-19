MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Entscheidung zur Verschiebung späterer Stufen des Salcos-Programms zur kohlendioxidarmen Stahlproduktion komme nicht überraschend, schrieb Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die positive Einschätzung der Aktie des Stahlproduzenten gelte weiterhin. Der Stahlpreis dürfte in den kommenden Monaten positive Impulse erhalten./mf/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:37 / CEST

