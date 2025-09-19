Salzgitter Aktie
|23,20EUR
|-0,14EUR
|-0,60%
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Entscheidung zur Verschiebung späterer Stufen des Salcos-Programms zur kohlendioxidarmen Stahlproduktion komme nicht überraschend, schrieb Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die positive Einschätzung der Aktie des Stahlproduzenten gelte weiterhin. Der Stahlpreis dürfte in den kommenden Monaten positive Impulse erhalten./mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:37 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,38 €
|
Abst. Kursziel*:
92,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93,97%
|
Analyst Name::
Christian Obst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgittermehr Nachrichten
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
17.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.09.25
|Niedersachsen fordert Unterstützung für Stahlindustrie (dpa-AFX)
|
15.09.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.09.25
|XETRA-Handel: SDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.09.25
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
12.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.09.25
|Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. in Grün: Tarifrunde für Stahlbranche startet (dpa-AFX)
Analysen zu Salzgittermehr Analysen
|11:08
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11:08
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11:08
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|23,06
|-1,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:21
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11:05
|Ströer Buy
|Warburg Research
|11:04
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|11:02
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:59
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:56
|Porsche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:56
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:55
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:45
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:39
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|09:33
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:50
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:39
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08:37
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)