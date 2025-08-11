Salzgitter Aktie

22,48EUR -0,76EUR -3,27%
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

11.08.2025 18:39:07

Salzgitter Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Stahlkonzern dürfte mittelfristig von den Infrastrukturinvestitionen Deutschlands in Höhe von 500 Milliarden Euro und dem EU-Stahlaktionsplan profitieren, schrieb Cole Hathorn in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 09:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Hold
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22,56 € 		Abst. Kursziel*:
10,82%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,21%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

