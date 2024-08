Aktien-Analyse: Barclays Capital bewertet MTU Aero Engines-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 262 Euro belassen. Der Triebwerkhersteller habe eine insgesamt solide Vorstellung hingelegt und die Jahresziele erhöht, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:19 Uhr 5,9 Prozent im Plus bei 277,20 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 5,48 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 225 680 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 43,2 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 präsentieren.

