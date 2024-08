Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet Deutsche Telekom-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Rechne man das US-Geschäft heraus, so lägen der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) über den vom Unternehmen selbst erstellten Konsensschätzungen, schrieb Analyst Ottavio Adorisio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Telekom-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 24,41 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 14,71 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 2 288 355 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 kletterte das Papier um 16,2 Prozent. Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 07:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 07:07 / UTC



