Verluste in Frankfurt: DAX startet in der Verlustzone

Der DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Donnerstag wieder ab.

Um 09:11 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,67 Prozent auf 17 497,07 Punkte nach. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,675 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,563 Prozent auf 17 516,05 Punkte an der Kurstafel, nach 17 615,15 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 492,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 516,05 Punkten lag.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 0,163 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 472,05 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 498,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, wies der DAX einen Wert von 15 774,93 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 4,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten registriert.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Allianz (+ 1,08 Prozent auf 251,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,92 Prozent auf 24,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,37 Prozent auf 437,00 EUR), Hannover Rück (+ 0,28 Prozent auf 214,90 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,09 Prozent auf 88,30 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens Energy (-3,69 Prozent auf 23,49 EUR), Commerzbank (-2,17 Prozent auf 12,42 EUR), Zalando (-1,58 Prozent auf 21,76 EUR), SAP SE (-1,54 Prozent auf 185,08 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,39 Prozent auf 28,38 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 561 942 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 216,269 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 9,03 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

