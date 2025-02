AKTIEN IM FOKUS: Kurssprung bei Just Eat erwartet - Auch Delivery Hero ziehen an

LONDON/AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Offerte der Tech-Beteiligungsgesellschaft Prosus für Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) rüttelt am Montagmorgen die Anleger in der Essenslieferbranche auf. Geboten werden 20,30 Euro für den Lieferando-Mutterkonzern, dessen Aktien am Freitag an der Börse in Amsterdam bei 12,43 Euro aus dem Handel gegangen waren. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate näherte sich der Kurs der Offerte mit einem Kurssprung um 55 Prozent auf 19,25 Euro.

Davon beflügelt wurde vorbörslich auch der Kurs des Konkurrenten Delivery Hero, an dem Prosus bereits als Großaktionär beteiligt ist. Seit einiger Zeit wird in der Branche über eine Konsolidierung spekuliert, die nun vielleicht in die Gänge kommen könnte, hieß es in ersten Händlerstimmen. Delivery Hero wurden auf Tradegate bis zu sechs Prozent höher gehandelt./tih/jha/