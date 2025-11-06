SoftBank Aktie

SoftBank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 891624 / ISIN: JP3436100006

Mega-Deal möglich gewesen 06.11.2025 17:00:51

Aktien im Fokus: Nach Arm-Beteiligung nun Marvell? SoftBank befeuert Spekulation um Marvell-Aktie

SoftBank prüfte Anfang dieses Jahres offenbar eine potenzielle Übernahme von Marvell Technology - der größte Deal in der Halbleitergeschichte wäre möglich gewesen.

• SoftBank prüfte Anfang 2025 die Übernahme von Marvell Technology
• Teil der KI-Hardware-Strategie von CEO Masayoshi Son
• Marvell wird mit rund 80 Milliarden US-Dollar bewertet

Die SoftBank Group hat Anfang dieses Jahres offenbar eine mögliche Übernahme des US-Chipherstellers Marvell Technology geprüft, wie mit der Angelegenheit vertraute Quellen Bloomberg mitteilten. Wäre der Deal zustande gekommen, hätte es sich um die größte Übernahme in der Geschichte der Halbleiterindustrie gehandelt.

Hardware-Strategie im Fokus

Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, beobachtete Masayoshi Son, Gründer und Milliardär hinter dem japanischen Mischkonzern, Marvell bereits seit Jahren als potenzielles Ziel. Hintergrund sei die Strategie, verstärkt auf Hardware zu setzen, die vom Boom der künstlichen Intelligenz (KI) profitieren kann. Vor einigen Monaten habe SoftBank erste Schritte in Richtung Übernahme unternommen, doch beide Seiten konnten sich nicht auf die Bedingungen einigen, so die Quellen weiter.

Fusion mit Arm ausgelotet?

SoftBank habe eine mögliche Übernahme von Marvell insbesondere mit Blick auf eine potenzielle Fusion mit Arm Holdings, dem britischen Chipdesigner im Besitz von SoftBank, ins Auge gefasst. Aktuell sollen dem Bericht zufolge zwar keine aktiven Verhandlungen laufen, allerdings könnte das Interesse laut einigen Quellen wieder aufleben. Son prüfe regelmäßig Dutzende potenzieller Deals, ohne dass bislang Entscheidungen getroffen werden.

Marvell-Aktien mit Nachholbedarf

Die Aktien von Marvell sind in diesem Jahr an der NASDAQ bereits um rund 16 Prozent gefallen - damit kommt das Unternehmen aktuell auf einen Marktwert von 75,51 Milliarden US-Dollar. Deutlich besser lief es daneben für den Chipdesigner Arm, dessen Titel seit Jahresstart ein Plus von 29,86 Prozent verzeichnet haben - die Marktkapitalisierung liegt mit aktuell 170 Milliarden US-Dollar deutlich über der von Marvell.

Am Donnerstag könnte sich diese Tendenz fortsetzen: Im NASDAQ-Handel verliert die Arm-Aktie trotz starker Quartalszahlen 2,67 Prozent auf 155,92 US-Dollar, für Marvell geht es daneben 0,58 Prozent nach oben auf 93,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: winhorse/iStock,JHVEPhoto / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel

Arm Holdings 136,80 -2,84% Arm Holdings
Marvell Technology 82,27 -0,07% Marvell Technology
SoftBank Corp. 124,90 -7,47% SoftBank Corp.

