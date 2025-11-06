BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Europa-Geschälft läuft 06.11.2025 16:16:00

BYD-Aktie steigt: Briten bevorzugen E-Autos von BYD gegenüber Tesla

BYD-Aktie steigt: Briten bevorzugen E-Autos von BYD gegenüber Tesla

Der Tesla-Konkurrent BYD erlebt einen freundlichen Handelstag. Was die Aktie antreibt und was eine mögliche Machtverschiebung damit zu tun hat.

• BYD überholt Tesla im Oktober in Großbritannien deutlich bei Neuzulassungen
• Aktie reagiert mit Kursplus
• Trend deutet auf mögliche Machtverschiebung im globalen E-Auto-Markt hin

Der chinesische Elektroauto-Hersteller BYD hat im Oktober in Großbritannien einen deutlichen Sprung gemacht und seinen US-Konkurrenten Tesla von der Spitze verdrängt. Die BYD-Aktie legte im Handel in Hongkong am Donnerstag daraufhin letztlich um 1,80 Prozent auf 97,52 HKD zu.

Tesla in UK überholt

Laut Angaben der britischen Automobilgruppe Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT) verzeichnete BYD im Oktober fast siebenmal so viele Neuzulassungen wie Tesla. Im bisherigen Jahresverlauf bis einschließlich Oktober stiegen BYD-Verkäufe in Großbritannien auf 39.103 Fahrzeuge, während Teslas Absatzzahl um etwa 4,5 Prozent auf 35.455 zurückging.

Hinter dieser Entwicklung stehen offenbar mehrere Faktoren: Zum einen profitiert BYD von einem dynamischen Wachstum und günstigen Voraussetzungen im britischen Markt. Zum anderen kämpft Tesla zunehmend mit Gegenwind - etwa durch Kritik an CEO Elon Musk und verschärften Wettbewerb im europäischen Elektrofahrzeugsegment.

Verlagerung der Kräfteverhältnisse?

Für Investoren und Beobachter der Automobilbranche bedeutet dieser Trend mehr als nur eine regionale Marktkorrektur: Er signalisiert eine mögliche Verlagerung der Kräfteverhältnisse im globalen E-Mobility-Wettbewerb. Wenn BYD seine Wachstumsdynamik auch in anderen Schlüsselregionen wie Europa oder Nordamerika hält, könnten sowohl Marktanteile als auch Bewertungen von Tesla unter Druck geraten.

Gleichzeitig müssen Anleger im Blick behalten, dass BYD im Heimatmarkt China jüngst mit Gewinnrückgängen konfrontiert war - ein Warnsignal für die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, wie etwa "Capital Brief" hervor hebt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Lucid-Aktie gibt nach: Tesla-Konkurrent kann beim Umsatz nicht überzeugen
Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz und Gewinn legen zu - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Continental-Aktie: Continental mit Quartalsverlust nach Spin-off- und Verkaufsbelastungen

Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com,Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.mehr Nachrichten

Analysen zu BYD Co. Ltd.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BYD Co. Ltd. 10,80 0,14% BYD Co. Ltd.
Tesla 389,25 -2,94% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen