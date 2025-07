AKTIEN IM FOKUS: Pharma unter Druck - Trump will günstigere Preisen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf politischen Druck auf die Medikamentenpreise in den USA hat am Donnerstag die Branche belastet. Bristol Myers Squibb fielen um 5 Prozent, Eli Lilly um 3 Prozent und Pfizer um 2 Prozent. Geringer fielen die Abgaben bei Abbott Laboratories und Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) aus. Der S&P 500 Pharmasektor war mit minus 2,2 Prozent der schwächste Sektor.

Bei seinen Bemühungen um deutlich niedrigere Medikamentenpreise nimmt US-Präsident Donald Trump große Pharmakonzerne in die Pflicht. Binnen 60 Tagen sollten Hersteller wie Eli Lilly, Novartis und Pfizer sicherstellen, dass Geringverdiener stärker von einer Bestpreisgarantie für Medikamente profitieren und neue Arzneien automatisch zum niedrigsten Preis angeboten werden./bek/he