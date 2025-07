AKTIEN IM FOKUS: Renault belastet mit Gewinnwarnung Automobilsektor

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Gewinnwarnung von Renault hat den Kurs am Mittwoch stark belastet und strahlt auch auf den Automobilsektor aus. Renault-Aktien büßten auf Tradegate gut 7 Prozent ein im Vergleich zum Pariser Schlusskurs am Vortag. BMW verloren im Sog von Renault 1,5 Prozent, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) 1,2 Prozent und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) 1,8 Prozent.

Die neue Margenprognose der Franzosen sehe zwar noch immer solide aus, auch im Vergleich zu Wettbewerbern, schrieb Analyst Christoph Laskawi von der Deutschen Bank. Die Gewinnwarnung sei jedoch ein weiterer Schlag für die Stimmung gegenüber den Aktien. Der Experte senkte die Gewinnschätzungen für Renault 2025 und die Jahre danach./bek/mis