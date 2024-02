Aktien New York Ausblick: Luft holen nach Rekordrally

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt von einem Rekordhoch zum nächsten geeilten US-Börsen dürften zum Wochenbeginn eine Auszeit nehmen. Im vorbörslichen Handel zeichneten sich am Montag keine neuen Höchststände ab, die Leitindizes notierten aber nur knapp unter ihren Bestmarken. Den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) taxierte der Broker IG rund eine Stunde vor der Startglocke mit 38 630 Punkten etwas unter dem Schlusskurs vom Freitag. Für ihn hatte es am nicht ganz für eine Bestmarke gereicht, anders als für den breit gefassten S&P 500.

Der technologielastige NASDAQ 100 hatte am Freitag mit rund 17 988 Zählern eine weitere Rekordmarke erreicht, getrieben erneut auch von den Halbleiterkonzernen wie NVIDIA und Applied Materials. Der Nasdaq 100 wurde vorbörslich kaum verändert taxiert bei IG. Gewinnmitnahmen und ein stärkerer Rücksetzer sind also zunächst nicht absehbar, die Optimisten am Markt dürften vielmehr auf ein Überwinden der nächsten runden Marke von 18 000 Zählern setzen.

Möglicherweise halten sich die Investoren nach der beeindruckenden Kursrally der vergangenen Monate auch zurück, bevor am Dienstag die Verbraucherpreise in den USA für Januar veröffentlicht werden. Diese könnten neuen Aufschluss über die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben.

Mit Blick auf einzelne Titel zeichnete sich ein ruhiger Handel ab. Papiere von Amazon traten vorbörslich auf der Stelle, sie hatten am Freitag den höchsten Stand seit Ende 2021 erreicht. Gründer Jeff Bezos verkaufte zuletzt Amazon-Aktie für gut zwei Milliarden US-Dollar.

Die Anteile des Elektroautoherstellers Rivian (Rivian Automotive) Automotive fielen vorbörslich um 3,7 Prozent. Die Barclays-Bank hatte die Papiere zuvor von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das mit sich mehrenden Hinweisen auf eine schwächere Nachfrage nach E-Autos begründet. Tesla-Aktien gaben vorbörslich leicht nach./bek/mis