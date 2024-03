Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch nach Fed-Zinssignalen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed haben die Wall Street am Mittwoch auf neue Höhen geführt. So erklommen der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und der S&P 500 weitere Bestmarken. Der Dow stieg zwischenzeitlich bis auf 39 529 Punkte und schloss 1,03 Prozent höher mit 39 512,13 Zählern. Der marktbreite S&P 500 markierte sein Rekordhoch bei 5226 Zählern und gewann letztlich 0,89 Prozent auf 5224,62 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es am Ende um 1,15 Prozent auf 18 240,11 Punkte aufwärts.

Die Fed hat den Leitzins zum fünften Mal in Folge und erwartungsgemäß unverändert belassen. Er liegt damit weiterhin in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Die Entscheider der Notenbank rechnen für 2024 im Mittel weiterhin mit einem Leitzins von 4,6 Prozent. Das deutet auf drei Zinssenkungen in diesem Jahr hin. Seit März 2022 hat die Fed ihren Leitzins im Kampf gegen die Inflation im rekordverdächtigen Tempo um mehr als fünf Prozentpunkte angehoben - in den vergangenen Monaten aber nicht mehr an der Zinsschraube gedreht./edh/mis