Aktien New York Schluss: Dow schließt freundlich - Nasdaq-Rally

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind mit mehr oder weniger klaren Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch standen vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq in der Anlegergunst, während es an der Wall Street verhaltener zuging. Leichte Unterstützung boten besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Immobilienmarkt.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 38 790,43 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,63 Prozent auf 5149,42 Zähler. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 endete 0,99 Prozent höher bei 17 985,01 Punkten./edh/mis