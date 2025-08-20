NASDAQ Composite Index

21 172,86
-142,10
-0,67 %
20.08.2025 22:17:38

Aktien New York Schluss: Dow stabil - Technologiebranche schwächelt

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Technologieaktien haben am Mittwoch an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Marktbeobachter sprachen von einer Konsolidierung, nachdem der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Auswahlindex NASDAQ 100 seinen Anfang August gestarteten Erholungslauf vor einer Woche mit einem Rekordhoch gekrönt hatte. Allerdings gibt es auch warnende Stimmen.

Der hauptsächlich aus Standardwerten zusammengesetzte Dow Jones Industrial zeigte sich nach einem Rekordhoch am Vortag und darauf folgenden Gewinnmitnahmen weiter stabil. Insgesamt herrscht unter den Anleger nach wie vor Zurückhaltung. Sie warten auf Lösungen für einen Frieden in der Ukraine und insbesondere auf Signale zur US-Geldpolitik aus Jackson Hole. Dort wird während der Notenbankerkonferenz am Freitag der Rede von Fed-Präsident Jerome Powell entgegengefiebert.

Mit einem Plus von 0,04 Prozent auf 44.938,31 Punkte ging der Dow aus dem Tag. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,24 Prozent auf 6.395,78 Punkte. Der Nasdaq 100 büßte nach einem fast anderthalb prozentigen Verlust am Vortag weitere 0,58 Prozent auf 23.249,57 Zähler ein. Damit verringerte er jedoch seine deutlich stärkeren Verluste im Tagesverlauf./ck/he

