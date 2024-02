Aktien Schweiz auf Erholungskurs

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Mittwoch wie schon am Vortag besser als der europäische Gesamtmarkt gelaufen. Da nach den US-Inflationsdaten des Vortages nun weniger Zinssenkungen durch die US-Notenbank am Zinsterminmarkt eingepreist werden, zeigten sich Händler hinsichtlich der Nachhaltigkeit der aktuellen Aufschläge skeptisch. Möglicherweise bestehe weiterer Anpassungsbedarf an der Börse, hieß es. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 11.214 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,54 (zuvor: 19,85) Millionen Aktien.

Swisscom kletterten um 0,5 Prozent. Im Handel wurde auf einen Bericht verwiesen, demzufolge wollen die EU-Regulierer angeblich Fusionen im Telekommunikationssektor erleichtern. Auf diesem Weg soll es für die Telekomanbieter einfacher werden, die hohen Investitionen beim 5G-Ausbau zu stemmen. Nach positiven Geschäftszahlen der deutschen Bilfinger stiegen Geberit um 1,1 Prozent.

Unter den Nebenwerten zogen Schindler nach der Ankündigung einer Sonderdividende um 4,1 Prozent an. Der Aufzugs- und Rolltreppenhersteller erfreute auch mit einem ambitionierten Mittelfristausblick, die Geschäftszahlen fielen eher unspektakulär aus. Orascom Development (-1,1%) wusste mit dem Geschäftsausweis nicht zu überzeugen. R&S Group stiegen nach verbessertem Streubesitz um 1,9 Prozent. Santhera (+5,6%) wartete mit positiven Studienergebnissen auf.

February 14, 2024 11:43 ET (16:43 GMT)