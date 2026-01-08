Aktien Schweiz gut behauptet - Logitech brechen ein

DOW JONES--In einem überwiegend schwächelnden internationalen Börsenumfeld hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag vergleichsweise gut gehalten. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 13.351 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,53 (Vortag: 24,06) Millionen Aktien.

Vor den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für Dezember hätten sich die Anleger zurückgehalten, hieß es aus dem Handel. Die Daten könnten Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank geben.

Logitech fielen mit einem Minus von 5,1 Prozent auf. Im Handel hieß es, BNP Paribas habe die Aktie auf "Neutral" von "Outperform" abgestuft. Daneben hatten die Analysten der UBS ihr Kursziel gesenkt, dabei die Kaufempfehlung für die Aktie aber bekräftigt. Die UBS hält die Trends bei Computerspielen zwar für intakt, sieht aber das Risiko eines schwächeren Wachstums des PC-Segments im laufenden Jahr.

Verkauft wurden auch Konjunkturzykliker wie ABB (-3,1%) oder Kühne + Nagel (-2,5%).

Unter den SMI-Schwergewichten verloren Nestle weitere 0,2 Prozent. Die Titel des Nahrungsmittelkonzerns stehen seit Tagen unter Druck, nachdem Nestle potenziell mit Bakterien belastete Babynahrung zurückgerufen hat. Novartis gewannen 0,1 Prozent und Roche 0,4 Prozent.

Die am Vortag abverkauften Versicherungsaktien zeigten sich erholt. Swiss Life, Swiss Re und Zurich gewannen bis zu 0,9 Prozent.

Bei der UBS (+1,4%) gewann Händlern zufolge wieder die Hoffnung auf weniger strenge Kapitalanforderungen die Oberhand.

Richemont zeigten sich 3,7 Prozent fester. Die Analysten von JP Morgan hatten sich zuversichtlich geäußert, dass der Luxusgüterkonzern mit seinen Zahlen einen ermutigenden Startschuss für die Bilanzsaison des Sektors geben wird.

In der zweiten Reihe verbilligten sich Adecco um 3,7 Prozent. Die Analysten von Jefferies hatten die Titel auf "Underperform" abgestuft.

January 08, 2026 11:44 ET (16:44 GMT)