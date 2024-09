Aktien Schweiz mit Aufschlägen - US-Zinssenkung treibt Kurse

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit Aufschlägen beendet. Nach oben gezogen wurden die Börsen in Europa von der großen Zinssenkung um 50 Basispunkte der US-Notenbank am Vorabend. Die US-Aktien- und Anleihemärkte reagierten zunächst noch extrem volatil auf die Entscheidung. Nun setzte sich aber auch an der Wall Street eine positive Interpretation durch.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 12.058 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,04 (zuvor: 15,02) Millionen Aktien.

Gesucht waren vor allem konjunktursensible Aktien. So stiegen Sika um 3,1 Prozent, Holcim und ABB gewannen jeweils 2,2 Prozent. Tagesverlierer waren Swisscom mit Abgaben von 1,3 Prozent.

Die Aktien der eher defensiven Schwergewichte hinkten hinterher. So gaben die Titel von Nestle um 0,4 Prozent nach. Bei den Pharmariesen rückten Novartis 0,4 Prozent vor, während Roche 0,3 Prozent nachgaben.

Die Aktien von Richemont wurde ex Dividende von 2,75 Franken gehandelt und ging behauptet aus dem Handel. Die Exporte von hochwertigen Uhren entwickeln sich trotz eines allgemeinen Abwärtstrends weiterhin gut, so Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy.

Im breiteren Markt stiegen Komax um 5,6 Prozent. Die Analysten der UBS haben die Aktie auf "Buy" hochgestuft.

Basilea gewannen 3,3 Prozent. Das Unternehmen hat den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 erhöht und rechnet nun mit einem Gewinn von 60 Millionen Franken nach bislang 42 Millionen. Hintergrund ist, dass Basilea eine Vereinbarung mit der US-Behörde BARDA zur Entwicklung neuartiger Medikamente für die Behandlung von Infektionen durch Pilze und Bakterien abgeschlossen hat und Fördermittel erhält.

