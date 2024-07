Aktien-Tipp adidas-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Ein Fazit, das sie aus der Entwicklung des Sportartikelsektors im ersten Quartal ziehe, sei die Schwäche des US-Marktes, während sich die Lage in Europa bessere, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Trend innerhalb des Quartals zeige eine Verbesserung von Monat zu Monat. Der Lagerabbauzyklus sei wohl abgeschlossen, die Bestellungen sollten also in der zweiten Jahreshälfte jetzt wieder steigen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 15:32 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 222,70 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 8,40 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 204 732 adidas-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 stieg die Aktie um 21,3 Prozent. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 01:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.