Aktien-Tipp Merck-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen von 175 auf 188 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bleibe positiv gestimmt für die Pharma- und Spezialchemie-Aktie, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Segmente Life Science und Electronics hätten erste Anzeichen einer Trendwende gezeigt, wobei für die zweite Jahreshälfte stärkerer Rückenwind erwartet werde, schrieb er. Das sollte die Bedenken über die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Healthcare-Segments überwiegen, für das nach den jüngsten Pipeline-Ausfällen vorerst nur ein geringes Wachstum erwartet werde.

Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:03 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 162,25 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 15,87 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 19 917 Merck-Aktien. Das Papier gewann auf Jahressicht 2024 14,3 Prozent. Die Merck-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:58 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.