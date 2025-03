NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 185 auf 177 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley kappte seine Ergebnisschätzungen am Montagabend im Nachgang des jüngsten Zwischenberichts der Darmstädter. Darin flossen nun auch die Signale der Telefonkonferenz sowie aktuelle Währungsbewegungen ein. Bei den Anlegern im Fokus stünden weiter Healthcare-Innovationen sowie die Erholungsdynamik im Life-Science-Bereich./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





