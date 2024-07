NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 176 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Eckdaten zeigten ein besseres Geschäft in den Pharma- und Eletronics-Bereichen als gedacht, schrieb Analyst Florent Cespedes am Montagmorgen nach Vorabzahlen zum zweiten Quartal. Seine sowie die Konsensprognose für 2024 lägen etwas unter dem Mittelpunkt der nun erhöhten Jahreszielspanne für das operative Ergebnis./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 06:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 06:59 / UTC





