Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die adidas-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Buy" belassen. Bei Nike laufe es noch etwas länger mau, was aber nicht gerade negativ für Adidas sei, schrieb Analyst Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen der Amerikaner.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:50 Uhr um 1,3 Prozent auf 234,10 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,20 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 56 608 adidas-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 27,5 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2024 dürfte adidas am 29.10.2024 präsentieren.

