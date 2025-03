Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Fresenius SE-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Investor-Relations-Team des Medizinkonzerns habe sich während der jährlichen European Healthcare Conference über die vielen beweglichen Teile der Jahresziele geäußert, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus habe vor allem auf der Rolle des Helios Deutschland Performance Programme gelegen oder auch auf Rückenwind durch Biosimilars. Fresenius habe zudem ein klares Update darüber gegeben, wie es seinen Anteil an dem Dialysespezialisten Fresenius Medical Care in Zukunft einschätzt, nachdem die Beteiligung am Montag verringert worden war.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 17:06 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 40,59 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 1,45 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 1 442 216 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 21,0 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2025 / 14:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2025 / 14:23 / GMT





