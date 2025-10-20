Fresenius Aktie
|48,05EUR
|0,37EUR
|0,78%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Einer Experteneinschätzung zufolge müsse das deutsche Krankenhaussystem seine Kapazitäten dringend verringern, schrieb James Vane-Tempest in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Mindestens 300 der 1800 Kliniken könnten ohne Beeinträchtigung der Patientenversorgung geschlossen werden, um Kosten einzusparen. Eine Verlagerung der Behandlungen aus den Kliniken heraus stoße allerdings auf erhebliche Hürden. Krankenhausgruppen wie Fresenius, die regionale Cluster bilden könnten, könnten relative Gewinner einer solchen Veränderung sein./gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 13:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47,57 €
|
Abst. Kursziel*:
15,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,46%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten
|
17.10.25
|Positiver JPMorgan-Kommentar sorgt für steigenden Kurs bei Fresenius-Aktie (dpa-AFX)
|
17.10.25
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.10.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
17.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
17.10.25
|Schwacher Handel: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
17.10.25
|JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie (finanzen.at)
|
17.10.25