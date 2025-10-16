Fresenius Aktie
|46,98EUR
|-0,53EUR
|-1,12%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Die vom Bundeskabinett beschlossenen pauschalen Vergütungen der Krankenkassen für stationäre Krankenhausleistungen blieben unter dem bestmöglichen Szenario zurück, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich seien sie für den Krankenhausbetreiber aber positiv, sie sprächen für höhere Konsensschätzungen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49,10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47,68 €
|
Abst. Kursziel*:
2,98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,51%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten
|
15:59
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
15.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
15.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.10.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.10.25
|Börse Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
14.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Analysen
|13:40
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.24
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|47,11
|-0,84%