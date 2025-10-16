Fresenius Aktie

46,98EUR -0,53EUR -1,12%
Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
16.10.2025 13:40:26

Fresenius SECo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Die vom Bundeskabinett beschlossenen pauschalen Vergütungen der Krankenkassen für stationäre Krankenhausleistungen blieben unter dem bestmöglichen Szenario zurück, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich seien sie für den Krankenhausbetreiber aber positiv, sie sprächen für höhere Konsensschätzungen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
49,10 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47,68 € 		Abst. Kursziel*:
2,98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,51%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Analysen

13:40 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 47,11 -0,84% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)