Aktien von HENSOLDT, RENK und Rheinmetall: Analysten uneinig vor wichtigen Quartalszahlen

• Rheinmetall wird seine Bilanz am 7. August vorlegen, RENK am 13. August und HENSOLDT am 31. Juli• Analystenprognosen für Rheinmetall werden von VARA, einem Dienstleister für Konsensprognosen, aggregiert• Analysen aus den Monaten Mai bis Juli 2025 zeigen eine Bandbreite an Empfehlungen und Kurszielen für alle drei Unternehmen

Rheinmetall: Konsens deutet auf positives Votum hin

Rheinmetall bereitet sich auf die Bilanzvorlage am 7. August 2025 vor. Die von VARA aggregierten Analystenerwartungen, Stand 16. Juli 2025, zeigen einen überwiegend positiven Konsens: Von insgesamt 14 Empfehlungen sind elf positiv, drei neutral und keine negativ. Die aktuellen Kursziele der Analysten, die hauptsächlich zwischen Anfang und Mitte Juli 2025 aktualisiert wurden, bewegen sich in einer Spanne von 1.318 Euro bis 2.300 Euro. Mehrere Broker, darunter Berenberg Bank, Deutsche Bank und UBS, empfehlen die Aktie zum "Kauf", während Exane BNP Paribas und JPMorgan Cazenove sie als "Outperform" bzw. "Overweight" einstufen. Nur wenige Analysten, wie LBBW und Warburg Research, geben "Hold"-Empfehlungen ab. Exane BNP Paribas setzte am 9. Juli das Kursziel sogar um mehr als 50 Prozent von 1.500 Euro auf 2.300 Euro nach oben.

Am Montag verlor die Rheinmetall-Aktie via XETRA schlussendlich 1,12 Prozent auf 1.815 Euro. Am Dienstag geht es zeitweise um weitere 0,72 Prozent runter auf 1.802,00 Euro.

RENK: Gemischte Analysteneinschätzungen vor den Zahlen

Für RENK steht die Bilanzvorlage am 13. August 2025 an. Die von verschiedenen Analysten, wie in Daten bis zum 17. Juli 2025 ersichtlich, veröffentlichten Kursziele für RENK zeigen ein gemischtes Bild. Die Ziele reichen von 52 Euro bis 90 Euro. JPMorgan Chase & Co. bestätigte vergangene Woche ein Kursziel von 90 Euro. Die Berenberg Bank setzte das Kursziel bereits im Mai von 54,50 auf 72 Euro hoch. Demgegenüber stehen Analysten wie Jefferies & Company (vom 17. Juli) mit einem Kursziel von 60 Euro etwas konservativer entgegen. Via XETRA gab die RENK-Aktie am Montag letztlich 1,42 Prozent auf 70,33 Euro nach, während es im Dienstagshandel dann zwischenzeitlich aber um 2,20 Prozent nach oben geht auf 71,88 Euro.

HENSOLDT: Gemischte Signale trotz hoher Kursziele

HENSOLDT wird die Quartalszahlen am 31. Juli 2025 vorlegen. Die Analysteneinschätzungen für HENSOLDT, die zwischen Mai und Juli 2025 veröffentlicht wurden, zeigen eine deutliche Divergenz. Während einige Analysten, wie JPMorgan Chase & Co. und die Deutsche Bank AG, Kursziele im Bereich von 111 Euro bis 120 Euro sehen, was ein Aufwärtspotenzial bedeutet, zeigen andere wie Jefferies & Company und Warburg Research deutlich niedrigere Ziele von 60 Euro bzw. 71 Euro, die einen erheblichen Abwärtstrend zum aktuellen Kurs implizieren. Das Spektrum der Kursziele liegt zwischen 60 Euro und 120 Euro. Die HENSOLDT-Aktie beendete den XETRA-Montagshandel mit -1,16 Prozent bei 102 Euro. Im heutigen Geschäft steigt sie zwischenzeitlich um 0,20 Prozent auf 102,20 Euro.

Redaktion finanzen.at