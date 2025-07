NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 1880 Euro auf "Buy" belassen. Vorab-Informationen zufolge sei das Waffen- und Munitionsgeschäft (W&A) des Rüstungskonzerns und Autozulieferers im zweiten Quartal von Vorzieheffekten zu Jahresbeginn sowie einer Explosion am spanischen Produktionsstandort Murcia beeinträchtigt worden, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Zudem habe sich der Auftragseingang angesichts des Regierungswechsels in Deutschland in Grenzen gehalten. Die Expertin geht von einem 19-prozentigen Umsatzanstieg und einem operativen Ergebnisplus (Ebit) von 10 Prozent, aber einem Barmittelabfluss aufgrund von Investitionen aus./rob/gl/ag



