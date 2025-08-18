Aktien von Vestas, SMA Solar und Nordex mit Rückenwind durch US-Steuergesetz

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen belassen. Colin Moody befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen des Steuer- und Ausgabengesetzes von US-Präsident Donald Trump ("One Big Beautiful Bill") auf den Windturbinen-Hersteller. Die Aktualisierung der Steuergutschriften dürfte den Dänen zusätzliche Impulse geben und weitere Aktivitäten in den USA stützen, schrieb er.

Jefferies hebt Ziel für Vestas-Aktie auf 149 Kronen - 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 126 auf 149 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anlagestory der Dänen werde mit Blick auf das zweite Halbjahr immer besser, schrieb Lucas Ferhani am Sonntag. Denn die US-Aufträge nähmen dank Trumps Steuergesetz "Big Beautiful Bill" zu und der Finanzausblick von Vestas bessere die Berechenbarkeit bis ins Jahr 2030. Ferhani hob seine Schätzungen an.

US-Steuergesetz: Rückenwind für Aktien von Windkraftturbinen-Produzenten

Die Vestas-Aktie zeigt sich an der Börse in Dänemark zeitweise 13,89 Prozent stärker bei 130,80 DKK, während die SMA Solar-Titel im XETRA-Handel um 9,27 Prozent auf 23,80 Euro klettern und die Nordex-Papiere 3,71 Prozent auf 22,34 Euro gewinnen.

NEW YORK dpa-AFX Broker / Redaktion finanzen.at