Vestas Wind Systems A-S Aktie

Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913769 / ISIN: DK0010268606

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Aktien im Aufwind 18.08.2025 10:20:24

Aktien von Vestas, SMA Solar und Nordex mit Rückenwind durch US-Steuergesetz

Aktien von Vestas, SMA Solar und Nordex mit Rückenwind durch US-Steuergesetz

Rückenwind für erneuerbare Energien: Analysten sehen Vestas dank US-Subventionen im Vorteil. Auch Aktien von Nordex und SMA Solar steigen kräftig.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen belassen. Colin Moody befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen des Steuer- und Ausgabengesetzes von US-Präsident Donald Trump ("One Big Beautiful Bill") auf den Windturbinen-Hersteller. Die Aktualisierung der Steuergutschriften dürfte den Dänen zusätzliche Impulse geben und weitere Aktivitäten in den USA stützen, schrieb er.

Jefferies hebt Ziel für Vestas-Aktie auf 149 Kronen - 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 126 auf 149 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anlagestory der Dänen werde mit Blick auf das zweite Halbjahr immer besser, schrieb Lucas Ferhani am Sonntag. Denn die US-Aufträge nähmen dank Trumps Steuergesetz "Big Beautiful Bill" zu und der Finanzausblick von Vestas bessere die Berechenbarkeit bis ins Jahr 2030. Ferhani hob seine Schätzungen an.

US-Steuergesetz: Rückenwind für Aktien von Windkraftturbinen-Produzenten

Die Vestas-Aktie zeigt sich an der Börse in Dänemark zeitweise 13,89 Prozent stärker bei 130,80 DKK, während die SMA Solar-Titel im XETRA-Handel um 9,27 Prozent auf 23,80 Euro klettern und die Nordex-Papiere 3,71 Prozent auf 22,34 Euro gewinnen.

NEW YORK dpa-AFX Broker / Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Roko vs. Roku: Skeptische Analysten, leichtes Kursminus und die Verwechslungsgefahr
Novo Nordisk-Aktie gesucht: FDA gibt grünes Licht - Novo Nordisk erweitert Einsatz von Wegovy
Palantir-Aktie im Fokus: Zwischen Höhenflug und Risiko

Bildquelle: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com,SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-Smehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Vestas Wind Systems A-Smehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vestas Wind Systems A-S 18,01 19,59% Vestas Wind Systems A-S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.08.25 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trump-Putin-Gipfel: ATX kräftig unter Druck -- DAX tiefer -- Asiatische Indizes legen zu - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche und der deutsche Aktienmarkt geben im Montagshandel nach. An den asiatischen Aktienmärkten ist die Stimmung zu Wochenbeginn gut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen