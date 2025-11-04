Vestas Wind Systems A-S Aktie
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Vestas Wind Systems A-S präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vestas Wind Systems A-S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,211 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,970 DKK je Aktie gewesen.
Die Umsatzschätzungen von 16 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 5,39 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 38,62 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Der Ausblick von 27 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,717 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,73 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 18,98 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 129,00 Milliarden DKK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Vestas Wind Systems A-Smehr Analysen
|29.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
