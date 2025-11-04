Vestas Wind Systems A-S Aktie

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vestas Wind Systems A-S präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vestas Wind Systems A-S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,211 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,970 DKK je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 16 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 5,39 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 38,62 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 27 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,717 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,73 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 18,98 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 129,00 Milliarden DKK in den Büchern standen.

29.10.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 Vestas Wind Systems A-S Buy UBS AG
20.10.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
14.10.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
03.10.25 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.
