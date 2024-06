Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die Sartorius vz-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius vor Zahlen zum zweiten Quartal von 290 auf 260 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die lahmende Nachfrage nach Laborausrüstungen könnte den Umsatz und Auftragseingang belastet haben, schrieb Analyst Charles Pitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechend habe er seine Schätzungen reduziert.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Sartorius vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:21 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 219,30 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 18,56 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 15 534 Sartorius vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 fiel die Aktie um 34,1 Prozent zurück. Voraussichtlich am 19.07.2024 wird Sartorius vz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2024 gewähren.

