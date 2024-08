Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Bayer-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Analyse der Bayer-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Eine solide Entwicklung im Pharmageschäft habe das schwächere Agargeschäft wettgemacht, schrieb Analyst James Quigley in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Ausblick sei zudem bestätigt worden.

Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 13:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 26,74 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 12,21 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 935 204 Bayer-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2024 20,2 Prozent ein. Die Bayer-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet.

