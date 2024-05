Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Deutsche Telekom-Aktie

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Tarifeinigung mit Verdi bringe Klarheit und Sicherheit, schrieb Analyst Andrew Lee am Montagmorgen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 11:18 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 22,12 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 31,10 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 938 599 Deutsche Telekom-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 5,3 Prozent zu. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 präsentieren.

