Alamo Group Inc Q4 Profit Declines
(RTTNews) - Alamo Group Inc (ALG) released earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $15.51 million, or $1.28 per share. This compares with $28.08 million, or $2.33 per share, last year.
Excluding items, Alamo Group Inc reported adjusted earnings of $20.57 million or $1.70 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.0% to $373.65 million from $385.32 million last year.
Alamo Group Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $15.51 Mln. vs. $28.08 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $2.33 last year. -Revenue: $373.65 Mln vs. $385.32 Mln last year.
