Alchemist: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Alchemist hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at