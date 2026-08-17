Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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18.08.2026 01:09:26
Alcon (ALC) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Tuesday, Aug. 11, 2026 at 8 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Novartis AG
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17.08.26
|Montagshandel in Zürich: SLI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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17.08.26
|SMI aktuell: SMI beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.08.26
|Börse Zürich in Rot: SMI mit Abgaben (finanzen.at)
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17.08.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Start im Minus (finanzen.at)
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17.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Start des Montagshandels nach (finanzen.at)
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14.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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14.08.26
|Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|131,02
|0,35%
|Q2 Holdings Inc
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|-0,39%
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