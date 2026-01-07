STAAR Surgical Company Aktie

STAAR Surgical Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870353 / ISIN: US8523123052

07.01.2026 02:32:32

Alcon Terminates Merger Agreement With STAAR Surgical

(RTTNews) - Alcon (ALC) announced Tuesday that it terminated its definitive merger agreement with STAAR Surgical Company (STAA) announced on August 5, 2025.

Earlier today, STAAR Surgical Company announced that it did not receive the necessary stockholder votes to approve the merger agreement with Alcon at the Special Meeting of Stockholders.

Following the announcement, which is based on preliminary estimates by STAAR's proxy solicitor, the company plans to terminate Alcon merger agreement and continue to remain a standalone, publicly traded company.

In August 2025, Alcon agreed to acquire STAAR Surgical Company for $28 per share in cash, valuing STAAR at approximately $1.5 billion in equity value.

In December 2025, Alcon announced an amended merger agreement for the acquisition of STAAR Surgical Company (STAA), intending to purchase outstanding stock of the latter for $30.75 per share in cash. The renewed price had represented an additional approximately $150 million in equity value for stockholders.

Nachrichten zu STAAR Surgical Companymehr Nachrichten

Analysen zu STAAR Surgical Companymehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

STAAR Surgical Company 19,17 -5,84% STAAR Surgical Company

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
